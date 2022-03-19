Зеленский заявил о наступлении момента для восстановления целостности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что момент для восстановления территориальной целостности страны наступил, а у России есть шанс уменьшить ущерб от собственных ошибок.
«Содержательные переговоры о мире, о безопасности для нас, для Украины — единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок. Пришло время встретиться. Время поговорить. Пришло время восстановить территориальную целостность и справедливость для Украины», — заявил Зеленский.
Украинский президент также предупредил, что «в противном случае потери России будут столь велики, что для восстановления не хватит нескольких поколений».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.
С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.
16 марта главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны в рамках переговоров начали выходить на компромиссные позиции. По его словам, одной из обсуждаемых тем являются гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает, что модель такого договора будет предполагать участие стран-гарантов, которые с юридической точки зрения «будут обязаны вмешиваться». Российская сторона, в свою очередь, требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности.
Встреча президентов России и Украины может состояться после завершения работы над соглашением между странами, что ожидается «в ближайшие недели», заявил 17 марта Подоляк в интервью Wirtualna Polska. 18 марта глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы и Киева максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины.