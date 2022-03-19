Зеленский заявил о наступлении момента для восстановления целостности Украины

16 марта главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны в рамках переговоров начали выходить на компромиссные позиции. По его словам, одной из обсуждаемых тем являются гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает, что модель такого договора будет предполагать участие стран-гарантов, которые с юридической точки зрения «будут обязаны вмешиваться». Российская сторона, в свою очередь, требует от Украины нейтрального внеблокового статуса, обсуждения статуса Крыма, ДНР и ЛНР, а также гарантий безопасности.