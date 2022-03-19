В Польше призвали ЕС полностью прекратить торговлю с Россией
В новый пакет санкций Евросоюза против России следует добавить торговую блокаду, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Таким образом он ответил журналистам на вопрос о готовящейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу, передает «РИА Новости».
«Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты – запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — сказал Моравецкий.
Прекращение торговых отношений с Россией заставит ее задуматься, считает польский премьер.
Ранее Моравецкий заявил, что Польша будет заниматься «дерусификацией» своей и европейской экономики в целом. 17 марта представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил об отказе страны продлевать газовый контракт с Россией после 2022 г.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, заявил сегодня директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.