Польша объявила о начале «дерусификации» экономики

ЕС реализует подобные меры в связи с военной операцией, начатой Россией 24 февраля в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это ЕС, США и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую, финансовую и торговую сферы. 8 марта американский президент Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей.