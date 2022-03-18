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Польша объявила о начале «дерусификации» экономики

Ведомости

Польша будет заниматься «дерусификацией» своей и европейской экономики в целом, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «дерусификация» подразумевает в первую очередь отказ от российских энергоносителей — нефти и газа.

10 марта агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров Евросоюза (ЕС) сообщило, что европейские государства планируют постепенно отказаться от российских энергоносителей. Однако пока Россия является крупнейшим поставщиком данной продукции в Европу — на нее приходятся 40% от всего получаемого газа, почти 50% угля и свыше 25% нефти.

17 марта представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил об отказе страны продлевать газовый контракт с Россией после 2022 г. Сейчас половина газа, закупаемого Варшавой, импортируется у России. Предполагается, что польский нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки за счет ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.

ЕС реализует подобные меры в связи с военной операцией, начатой Россией 24 февраля в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это ЕС, США и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую, финансовую и торговую сферы. 8 марта американский президент Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей.

Ранее по теме: Польша не будет продлевать газовый контракт с Россией после 2022 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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