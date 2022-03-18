Польша объявила о начале «дерусификации» экономики
Польша будет заниматься «дерусификацией» своей и европейской экономики в целом, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
«Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, «дерусификация» подразумевает в первую очередь отказ от российских энергоносителей — нефти и газа.
10 марта агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров Евросоюза (ЕС) сообщило, что европейские государства планируют постепенно отказаться от российских энергоносителей. Однако пока Россия является крупнейшим поставщиком данной продукции в Европу — на нее приходятся 40% от всего получаемого газа, почти 50% угля и свыше 25% нефти.
17 марта представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил об отказе страны продлевать газовый контракт с Россией после 2022 г. Сейчас половина газа, закупаемого Варшавой, импортируется у России. Предполагается, что польский нефтегазовый концерн PGNiG готов заменить эти поставки за счет ввода в эксплуатацию газопровода Baltic Pipe, по которому топливо будет транспортироваться из Норвегии в Польшу через Данию.
ЕС реализует подобные меры в связи с военной операцией, начатой Россией 24 февраля в Донбассе и на Украине. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ на это ЕС, США и ряд других государств ввели против России санкции, затронувшие экономическую, финансовую и торговую сферы. 8 марта американский президент Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских энергоносителей.