Газета
Политика

Медведев заявил о боязни западных компаний возвращаться в Россию

Ведомости

Объявившие о прекращении работы в России зарубежные компании сохраняли рабочие коллективы и совершали платежи в бюджет с расчетом на возвращение в страну, но сейчас вернуться и продолжить работу они боятся, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, компании «тихо сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся"». Российский рынок «не хочет никого терять», однако запас терпения у России ограничен, отмечает зампред Совбеза.

Ранее по теме: Путин призвал российские компании начать работу в Крыму после введения санкций

Медведев призвал развивать собственное производство, назвав эту задачу сложной, но выполнимой. «А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, ещё не раз с болью пожалеют о том, что сделали…» — заявил он.

Накануне политик призвал западные социальные сети доказать свою независимость, если у них есть желание вернуться в Россию. Он также обвинил отдельные интернет-ресурсы в следовании собственным субъективным правилам и «отмене» России, ее истории и культуры.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров выступил с инициативой запрета на 10 лет работы иностранных компаний, которые до 1 мая текущего года не вернутся на российский рынок, сообщал RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра экономического развития Максима Решетникова.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных