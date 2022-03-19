Медведев заявил о боязни западных компаний возвращаться в Россию

Медведев призвал развивать собственное производство, назвав эту задачу сложной, но выполнимой. «А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, ещё не раз с болью пожалеют о том, что сделали…» — заявил он.