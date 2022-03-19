Медведев заявил о боязни западных компаний возвращаться в Россию
Объявившие о прекращении работы в России зарубежные компании сохраняли рабочие коллективы и совершали платежи в бюджет с расчетом на возвращение в страну, но сейчас вернуться и продолжить работу они боятся, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, компании «тихо сообщают что-то типа "мы очень хотим вернуться, но боимся"». Российский рынок «не хочет никого терять», однако запас терпения у России ограничен, отмечает зампред Совбеза.
Медведев призвал развивать собственное производство, назвав эту задачу сложной, но выполнимой. «А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, ещё не раз с болью пожалеют о том, что сделали…» — заявил он.
Накануне политик призвал западные социальные сети доказать свою независимость, если у них есть желание вернуться в Россию. Он также обвинил отдельные интернет-ресурсы в следовании собственным субъективным правилам и «отмене» России, ее истории и культуры.
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров выступил с инициативой запрета на 10 лет работы иностранных компаний, которые до 1 мая текущего года не вернутся на российский рынок, сообщал RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра экономического развития Максима Решетникова.