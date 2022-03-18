Медведев: западные соцсети должны доказать свою независимость для возвращения в Россию

«Эта противозаконная игра в одни ворота порядком надоела. Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя. Собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае», — сказал Медведев. Он добавил, что Россия обладает необходимыми инструментами и опытом развития таких медиа и будет продолжать поддерживать их.