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Медведев: западные соцсети должны доказать свою независимость для возвращения в Россию

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Западные социальные сети должны доказать свою независимость для того, чтобы вернуться в Россию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Западные медиа своими бездарными решениями лишь существенно сократили свою аудиторию в нашей стране. И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев обвинил отдельные интернет-ресурсы в следовании собственным субъективным правилам и «отмене» России, ее истории и культуры. Он сослался на пример Meta (владеет Facebook и Instagram), которая в 2021 г. на два года заблокировала аккаунты экс-президента США Дональда Трампа после беспорядков в Капитолии, в поддержке которых он обвинялся. Медведев также назвал «параноидальной» блокировку Youtube-каналов Гостелерадиофонда с советскими фильмами и радиоспектаклями.

Бывший президент РФ добавил, что в России неоднократно требовали от западных соцсетей удалить «ложную» информацию или разблокировать «легальные и достоверные» ресурсы, однако эти требования были проигнорированы.

«Эта противозаконная игра в одни ворота порядком надоела. Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя. Собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае», — сказал Медведев. Он добавил, что Россия обладает необходимыми инструментами и опытом развития таких медиа и будет продолжать поддерживать их.

С начала российской военной операции на Украине в РФ был ограничен доступ к ряду соцсетей. 1 марта Роскомнадзор начал снова замедлять трафик Twitter на территории России на стационарных компьютерах, ссылаясь на распространение на платформе недостоверной информации о боевых действиях.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в ответ на ограничение доступа к ряду российских госСМИ. 6 марта китайская соцсеть Tiktok объявила о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в стране из-за нового закона о «фейках» о действиях российских военных.

С 14 марта в России также заблокирован Instagram в ответ на разрешение платформы публиковать на своих ресурсах призывы к насилию в адрес российских солдат. В Meta утверждали, что эта политика будет распространяться только на Украину, а руководство компании выступает против русофобии, дискриминации, притеснений и насилия в адрес россиян.

28 марта в России будет запущен проект «Россграм» предпринимателя Александра Зобова. Разработчики «Россграма» называют его российским аналогом Instagram с привычным функционалом. Ожидается, что сначала доступ будет открыт для популярных блогеров и партнеров, а доступ для обычных пользователей будет открыт в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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