Роскомнадзор стал снова замедлять трафик Twitter

Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах в марте 2021 г. В РКН тогда объяснили решение тем, что соцсеть не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент — публикации с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. В мае того же года ограничения доступа на стационарных устройствах сняли после того, как службы модерации Twitter удалили свыше 91% проблемных публикаций. Трафика Twitter на мобильных устройствах эта мера не коснулась.