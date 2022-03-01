Роскомнадзор стал снова замедлять трафик Twitter
Роскомнадзор начал снова замедлять скорость работы социальной сети Twitter на территории России, сообщает пресс-служба ведомства. Там объяснили решение распространением на платформе недостоверной информации о российской военной операции на Украине.
Речь идет о стационарных компьютерах, пояснили в РКН. «Роскомнадзор восстановил меры в виде замедления скорости работы интернет-сервиса Twitter на устройствах фиксированной связи на территории РФ в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс». В ведомстве заверили, что отменят меры, когда Twitter удалит со своей платформы весь контент, который РКН считает противоправным.
Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах в марте 2021 г. В РКН тогда объяснили решение тем, что соцсеть не выполнила требования российского законодательства и не удалила запрещенный контент — публикации с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. В мае того же года ограничения доступа на стационарных устройствах сняли после того, как службы модерации Twitter удалили свыше 91% проблемных публикаций. Трафика Twitter на мобильных устройствах эта мера не коснулась.
С 25 февраля РКН частично заблокировал доступ к соцсети Facebook, которую Генпрокуратура РФ признала «причастной к нарушению прав и свобод россиян». Это произошло после того, как Facebook наложил ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ - телеканала «Звезда», «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Регулятор заявил, что соцсеть проигнорировала требования снять ограничения и объяснить причину их введения.
Роскомнадзор активно борется с распространением публикаций о вооруженном конфликте на Украине, которые ведомство считает недостоверными (противоречащими официальным российским источникам). Так, интернет-регулятор направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал в их отношении административное расследование.
Кроме того, Роскомнадзор сообщил, что нашел сайты с «недостоверной общественно значимой информацией», размещенной с помощью контекстной рекламы Google Ads. Ведомство пригрозило таким ресурсам блокировкой, а их владельцам — уголовной ответственностью.