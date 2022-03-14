Reuters: Meta запретила пожелания смерти в адрес глав государств

В минувшую пятницу Reuters сообщило, что Meta временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в военной операции на Украине. По информации агентства, такие призывы было разрешено публиковать пользователям Facebook и Instagram из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья. Кроме того, по данным Reuters, компания решила временно не удалять в России, Польше и на Украине публикации с угрозами в адрес Путина и Лукашенко. Клегг затем заверил, что эта политика будет распространяться только на Украину.