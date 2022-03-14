Reuters: Meta запретила пожелания смерти в адрес глав государств
Американская корпорация Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram) ужесточает политику модерации контента для украинских пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку компании. В частности, речь идет о запрете на пожелания смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Разрешение использовать призывы к насилию в отношении российских военных «не должно быть истолковано как попустительство к насилию в отношении россиян в целом», написал вице-президент Meta Ник Клегг сотрудникам компании.
«Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства… Поэтому, чтобы устранить любую двусмысленность касательно нашей позиции, мы еще больше сужаем рамки наших указаний, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к убийству глав государств на наших платформах», — говорится в письме.
Клегг уточнил, что такое изменение политики связано с быстро меняющимися обстоятельствами на Украине и компания пытается просчитать все последствия. По его словам, Meta продолжает выступать «против русофобии», в том числе призывов к геноциду, этническим чисткам, любым формам дискриминации, преследованиям или насилию по отношению к россиянам на своей платформе.
В минувшую пятницу Reuters сообщило, что Meta временно сняла запрет на публикацию в некоторых странах призывов к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в военной операции на Украине. По информации агентства, такие призывы было разрешено публиковать пользователям Facebook и Instagram из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Закавказья. Кроме того, по данным Reuters, компания решила временно не удалять в России, Польше и на Украине публикации с угрозами в адрес Путина и Лукашенко. Клегг затем заверил, что эта политика будет распространяться только на Украину.
В тот же день Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией. Роскомнадзор c 14 марта заблокировал работу Instagram на территории России. Доступ к Facebook был ограничен еще 4 марта в ответ на блокировку страниц ряда государственных российских СМИ. 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжение работы в России американской компании Meta является маловозможным.
«Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок — дистанцироваться от этих ошибок — но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях. На территории Украины такие методы допустимы, где-то еще недопустимы — ну то есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием, и, конечно, это делает маловозможной работу подобных компаний на территории страны», — сказал Песков журналистам.