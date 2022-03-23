Песков назвал «опрометчивым» решением возможный ввод миротворцев на Украину
Ввод миротворческих сил НАТО на Украину был бы опрометчивым и крайне опасным шагом, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция. И любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным, трудно поправимым последствиям», — сказал он.
16 марта во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости отправки на Украину миротворческой миссии НАТО или более широкого международного состава. По мнению польского политика, миротворцы должны обеспечить несение мира и гуманитарной помощи при защите со стороны вооруженных сил.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что ввод миротворцев на Украину приведет к прямому столкновению России с НАТО. При этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг до этого исключил вмешательство союзнических сил в конфликт на территории республики.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.