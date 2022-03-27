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Политика

Великобритания объявила об ограничениях в научном сотрудничестве с Россией

Ведомости

Власти Великобритании решили ввести ограничения в сфере научного сотрудничества с Россией с целью произвести «негативный эффект для российского государства», но не применять санкции в отношении ученых из России. Такое заявление сделал министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Джордж Фримен, передает ТАСС.

В распространенном министром заявлении говорится, что британское правительство «приняло решение приостановить осуществляемое при финансовой поддержке государства сотрудничество в сфере исследований и инноваций с российскими университетами и компаниями, имеющими стратегическую ценность для российского государства». 

«Наша цель — ввести меры, которые будут иметь негативный эффект для российского государства, организаций и лиц, тесно связанных с Кремлем, но не применять санкции в отношении российских ученых и инноваторов, чьи научные интересы не представляют угрозы», — сказал Фримен.

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Министр также сообщил о приостановке выплат государственных грантов на связанные с Россией проекты, а новые совместные проекты, по его словам, финансироваться не будут. Помимо этого прекращен межправительственный диалог между двумя странами в области научных и инновационных проектов, включая совместные, отметил Фримен. Великобритания выделяет 3 млн фунтов стерлингов (около $4 млн) на помощь украинским ученым, оказавшимся в трудном положении, добавил министр.

На этой неделе Великобритания ввела новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали российские банки и организации. 15 марта королевство ввело санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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