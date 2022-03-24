Российские банки ответили на новые санкции Великобритании

Санкции против России страны Запада начали вводить в конце февраля. Под самые жесткие, полностью блокирующие санкции Запада в конце февраля попали пять российских банков – ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, их активы будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк избежал изоляционного сценария, но ему закрыли все корсчета в США и ЕС, что лишило банк возможности совершать валютные операции с этими странами. Клиенты Сбербанка больше не могут делать переводы в другие банки в России и за рубежом в долларах США и Канады, а также в фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.