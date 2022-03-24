Газета
Финансы

В Apple Pay пропала возможность добавлять новые карты «Мир»

Ведомости

Держатели карт российской платежной системы «Мир» больше не могут привязать их к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. С 24 марта эта функция не работает, обратил внимание «Коммерсантъ». Добавленные ранее карты по-прежнему доступны.

Российские банки начали подключать карты «Мир» к Apple Pay летом прошлого года. Apple приостановила ввоз и продажи своей техники, а также работу своего платежного сервиса в России в начале марта в связи с военной операцией на Украине. Представители системы «Мир» 15 марта сообщали, что ее карты подгружались в сервисы MirPay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.

Как писал «Коммерсантъ», ранее Apple разрешила россиянам использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы, однако некоторые пользователи не смогли привязать свои карты к Apple ID. В компании связали это с проблемами на стороне банка, уточнив, что использование карт «Мир» не было запрещено.

С 10 марта Apple Pay перестал работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard после того, как эти платежные системы одновременно приостановили обслуживание российских карт. При этом граждане РФ все еще могут оплачивать покупки стандартной контактной или бесконтактной картой внутри страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных