В Apple Pay пропала возможность добавлять новые карты «Мир»

Российские банки начали подключать карты «Мир» к Apple Pay летом прошлого года. Apple приостановила ввоз и продажи своей техники, а также работу своего платежного сервиса в России в начале марта в связи с военной операцией на Украине. Представители системы «Мир» 15 марта сообщали, что ее карты подгружались в сервисы MirPay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.