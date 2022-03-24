В Apple Pay пропала возможность добавлять новые карты «Мир»
Держатели карт российской платежной системы «Мир» больше не могут привязать их к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay. С 24 марта эта функция не работает, обратил внимание «Коммерсантъ». Добавленные ранее карты по-прежнему доступны.
Российские банки начали подключать карты «Мир» к Apple Pay летом прошлого года. Apple приостановила ввоз и продажи своей техники, а также работу своего платежного сервиса в России в начале марта в связи с военной операцией на Украине. Представители системы «Мир» 15 марта сообщали, что ее карты подгружались в сервисы MirPay, SberPay, Apple Pay и Samsung Pay в штатном режиме.
Как писал «Коммерсантъ», ранее Apple разрешила россиянам использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы, однако некоторые пользователи не смогли привязать свои карты к Apple ID. В компании связали это с проблемами на стороне банка, уточнив, что использование карт «Мир» не было запрещено.
С 10 марта Apple Pay перестал работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard после того, как эти платежные системы одновременно приостановили обслуживание российских карт. При этом граждане РФ все еще могут оплачивать покупки стандартной контактной или бесконтактной картой внутри страны.