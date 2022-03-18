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Финансы

Клиенты Сбера не смогут делать переводы в пяти валютах из-за санкций

Ведомости

Клиенты Сбербанка не смогут делать переводы в другой банк в России и за рубеж в долларах США и четырех других валютах после вступления в силу 18 марта санкционных ограничений, сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о межбанковских переводах по номеру счета в валюте по России и за рубеж. Так, Сбербанк приостановил переводы физлиц в другие банки в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

При этом в офисах Сбера по-прежнему можно делать переводы по России и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Через приложение «Сбербанк онлайн» перевести деньги за границу можно будет только в евро, рублевые переводы по России в приложении останутся без ограничений.  

Ранее власти США и Великобритании ограничили операции с корреспондентскими счетами Сбербанка в своих кредитных организациях. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине. Западные страны ввели более жесткие санкции в отношении нескольких других российских банков, в том числе семь из них отключили от международной банковской системы SWIFT.10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты. 

Ранее по теме: Visa и Mastercard теперь бесполезны за границей: какие есть альтернативы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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