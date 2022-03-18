Клиенты Сбера не смогут делать переводы в пяти валютах из-за санкций

Ранее власти США и Великобритании ограничили операции с корреспондентскими счетами Сбербанка в своих кредитных организациях. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине. Западные страны ввели более жесткие санкции в отношении нескольких других российских банков, в том числе семь из них отключили от международной банковской системы SWIFT.10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты.