Клиенты Сбера не смогут делать переводы в пяти валютах из-за санкций
Клиенты Сбербанка не смогут делать переводы в другой банк в России и за рубеж в долларах США и четырех других валютах после вступления в силу 18 марта санкционных ограничений, сообщила пресс-служба банка.
Речь идет о межбанковских переводах по номеру счета в валюте по России и за рубеж. Так, Сбербанк приостановил переводы физлиц в другие банки в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.
При этом в офисах Сбера по-прежнему можно делать переводы по России и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Через приложение «Сбербанк онлайн» перевести деньги за границу можно будет только в евро, рублевые переводы по России в приложении останутся без ограничений.
Ранее власти США и Великобритании ограничили операции с корреспондентскими счетами Сбербанка в своих кредитных организациях. Такое решение было принято после начала спецоперации России на Украине. Западные страны ввели более жесткие санкции в отношении нескольких других российских банков, в том числе семь из них отключили от международной банковской системы SWIFT.10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты.