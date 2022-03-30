Минобороны сообщило об уничтоженных украинских складах с горючим
Российские военные уничтожили крупные склады горючего в районах Хмельницкий и Староконстантинов, из которых поставлялось топливо для украинских войск в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе», — сообщил Конашенков. Помимо этого оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, добавил он.
Всего за предыдущий день, по данным Минобороны, российские военные поразили 64 военных объекта Украины — среди них четыре пункта управления, три зенитных ракетных комплекса, три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
С начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.