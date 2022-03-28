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Минобороны РФ: возле Мариуполя сбит летевший за командирами «Азова» украинский вертолет

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Вооруженные силы РФ сбили в районе Мариуполя украинский вертолет Ми-8, летевший в город для эвакуации командиров нацбатальона «Азов», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты, над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», — сказал он.

Также были сбиты два украинских бомбардировщика Су-24 западнее города Коростень (Житомирская область), один Су-25 – над городом Дружковка в Донецкой области и один беспилотник — в районе села Чернобаевка в Херсонской области, добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, в течение суток оперативно-тактическая авиация поразила 41 военный объект на территории Украины. Всего с начала боевых действий уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотников, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники.

Во вторник, 29 марта, должны возобновиться российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта в очном формате. Они будут проходить в Стамбуле в закрытом режиме, предполагаемая дата начала — 10:30 мск. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, следующие два прошли 3 и 7 марта, после чего встречи перешли в формат видео-конференц-связи.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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