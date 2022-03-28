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Sabah: российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной

Ведомости

Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с представителями Украины, приземлился в Стамбуле, сообщает турецкое издание Sabah. 

По информации издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта «Внуково» в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в 16:08 мск.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник — ожидается, что они стартуют 29 марта. «Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», — подчеркнул представитель Кремля. 

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в свою очередь пояснял, что стороны  на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако все еще «топчутся на месте» по политическим. По его словам, российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на «комплексном договоре», заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для России позиции, пояснил помощник президента. 

Самыми важными аспектами для Москвы являются демилитаризация и денацификация Украины, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций. Мединский подчеркнул, что украинская сторона наиболее обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае полного отказа от вступления страны в НАТО.  

Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель. 

Ранее по теме: Мединский: Москва и Киев на переговорах «топчутся на месте» по политическим вопросам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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