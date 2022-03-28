Sabah: российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной
Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с представителями Украины, приземлился в Стамбуле, сообщает турецкое издание Sabah.
По информации издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта «Внуково» в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в 16:08 мск.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник — ожидается, что они стартуют 29 марта. «Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», — подчеркнул представитель Кремля.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в свою очередь пояснял, что стороны на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако все еще «топчутся на месте» по политическим. По его словам, российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на «комплексном договоре», заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для России позиции, пояснил помощник президента.
Самыми важными аспектами для Москвы являются демилитаризация и денацификация Украины, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций. Мединский подчеркнул, что украинская сторона наиболее обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае полного отказа от вступления страны в НАТО.
Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине начались 28 февраля, с тех пор прошло уже пять раундов. 18 марта Мединский заявил, что стороны максимально сблизились в вопросе нейтрального статуса Украины. Также, по словам Мединского, Москва и Киев находятся «где-то на полпути» в вопросе демилитаризации Украины. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры между представителями Киева и Москвы могут продлиться еще как минимум несколько недель.