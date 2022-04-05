В Кремле вновь заявили о возможности встречи Путина и Зеленского
Москва не отвергает возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа (делегациями России и Украины. — «Ведомости»)», — заявил Песков.
Зеленский ранее заявил украинским журналистам, что его встречи с Путиным «может и не быть», но Киеву нужно продолжать переговоры с Москвой.
Это не первое заявление президента Украины о готовности встретиться с Путиным. 14 марта он сообщил, что Киев во время переговоров с Москвой по урегулированию добивается встречи лидеров двух стран. Песков тогда заявил, что стороны могут встретиться в случае выработки «конкретного документа» в ходе переговоров сторон. По его словам, Путин никогда не отказывался от возможной встречи с Зеленским и она «гипотетически возможна».
Организовать встречу президентов предлагали также Турция и Азербайджан. Возможность встречи допускал и помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский. Встреча возможна «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора», подчеркивал дипломат.