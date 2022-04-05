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В Кремле вновь заявили о возможности встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Москва не отвергает возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, здесь для нас ничего не изменилось. Мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа (делегациями России и Украины. — «Ведомости»)», — заявил Песков.

Зеленский ранее заявил украинским журналистам, что его встречи с Путиным «может и не быть», но Киеву нужно продолжать переговоры с Москвой.

Это не первое заявление президента Украины о готовности встретиться с Путиным. 14 марта он сообщил, что Киев во время переговоров с Москвой по урегулированию добивается встречи лидеров двух стран. Песков тогда заявил, что стороны могут встретиться в случае выработки «конкретного документа» в ходе переговоров сторон. По его словам, Путин никогда не отказывался от возможной встречи с Зеленским и она «гипотетически возможна».

Организовать встречу президентов предлагали также Турция и Азербайджан. Возможность встречи допускал и помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский. Встреча возможна «в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора», подчеркивал дипломат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных