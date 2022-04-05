В Кремле вновь заявили о возможности встречи Путина и Зеленского

Это не первое заявление президента Украины о готовности встретиться с Путиным. 14 марта он сообщил, что Киев во время переговоров с Москвой по урегулированию добивается встречи лидеров двух стран. Песков тогда заявил, что стороны могут встретиться в случае выработки «конкретного документа» в ходе переговоров сторон. По его словам, Путин никогда не отказывался от возможной встречи с Зеленским и она «гипотетически возможна».