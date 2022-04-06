Греция объявила 12 дипломатических работников России персонами нон грата

23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже, 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.