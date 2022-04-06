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Греция объявила 12 дипломатических работников России персонами нон грата

Ведомости

Греция объявила 12 сотрудников российской дипломатической службы в стране персонами нон грата, следует из публикации пресс-службы греческого МИДа.

«Греческие власти объявили 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции, лицами, не вызывающими доверия (персонами нон грата)», — говорится в сообщении.

Свое решение Афины объяснили положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о консульских делах 1963 г. Греческая сторона проинформировала российского посла об этом решении 6 апреля.

После начала военной операции России на Украине 24 февраля ряд стран решили выслать часть российских дипработников. 18 марта такой шаг предприняли Латвия, Литва и Эстония. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников российского МИДа в связи с деятельностью, «не совместимой с их статусом».

23 марта польский МИД решил выслать из страны 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже, 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония. МИД Нидерландов 29 марта объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов с аналогичной формулировкой, Бельгия — 21. К этим двум странам присоединились Ирландия и Чехия, которые решили выдворить четырех и одного российского дипломата соответственно. После этого Словакия, которая в середине марта уже высылала троих дипломатов, потребовала сократить состав российской дипмиссии еще на 35 человек.

После появления фотографий и видеоматериалов из украинской Бучи 3 апреля этого года о высылке дипломатов России сообщили Германия, Франция, Дания, Италия и др. Германия объявила персонами нон грата 40 сотрудников российского посольства и консульства, Франция — 35, Дания — 15, а Италия — 30 российских сотрудников диппредставительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных