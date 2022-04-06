В Кремле назвали отвод сил из Киевской области «жестом доброй воли»
Российская сторона сделала «жест доброй воли», когда отвела войска из Киевской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Владимир Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, российская сторона хочет завершить военную операцию на территории Украины через переговоры. Москва заинтересована в том, чтобы президент республики Владимир Зеленский согласился на выдвигаемые ему и его администрации условия.
Помимо этого пресс-секретарь вновь опроверг возможность причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче. «Мы настаиваем на том, что представленные изображения являются результатом срежиссированной фальсификации. Российская армия не наносит удары по мирным жителям, не обстреливает дома и жилища»,— заявил он.
Минобороны России также опровергло эту информацию и назвало ее провокацией. Никто из местных жителей не пострадал от каких-либо насильственных действий, пока город находился под контролем российских военных, сообщили в министерстве. Россия потребовала созыва 4 апреля заседания Совета безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов».
29 марта Минобороны заявило о сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик. Специальная военная операция началась 24 февраля.