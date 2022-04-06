В Кремле назвали отвод сил из Киевской области «жестом доброй воли»

Помимо этого пресс-секретарь вновь опроверг возможность причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в Буче. «Мы настаиваем на том, что представленные изображения являются результатом срежиссированной фальсификации. Российская армия не наносит удары по мирным жителям, не обстреливает дома и жилища»,— заявил он.