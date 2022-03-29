Россия снизит военную активность под Киевом и Черниговом

Фомин пояснил, что такой шаг делается в связи с тем, что переговоры по договору о нейтралитете Украины и предоставлении ей гарантий безопасности переходят в практическую плоскость. «Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», - заявил он.