Россия снизит военную активность под Киевом и Черниговом
Российское Министерство обороны решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны Александра Фомина по итогам первого дня переговоров России и Украины в Стамбуле.
Фомин пояснил, что такой шаг делается в связи с тем, что переговоры по договору о нейтралитете Украины и предоставлении ей гарантий безопасности переходят в практическую плоскость. «Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях», - заявил он.
По его словам, российская сторона исходит из того, что Киев примет основные решения, а также будут созданы условия для нормальной работы. Более подробно о решении сообщил Генштаб ВС России после возвращения делегации в Москву, добавил он.
Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили основные задачи спецоперации на Украине, боевой потенциал ВСУ существенно снизился, поэтому теперь ВС России могут сосредоточиться на освобождении Донбасса. По его словам, российские военные «завоевали господство в воздухе», военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны Украины практически уничтожены. Шойгу рассказал, что ВС России уничтожили 123 из 152 самолетов ВСУ, 77 из 149 вертолетов, 152 из 180 зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Западные страны в ответ ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны.