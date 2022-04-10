Украина официально прекратила торговые отношения с Россией
Украина юридически закрепила прекращение торговых отношений с Россией. Торговля между двумя странами фактически остановилась еще 24 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко.
Решение об остановке торговли принял 9 апреля кабинет министров. По словам Свириденко, оно ежегодно будет блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд.
«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля», — сказала министр по результатам заседания правительства.
В субботу вечером о разрыве торговых отношений с РФ объявил также представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельчук. «Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал Мельчук в своем Telegram-канале.
В конце прошлого года кабинет министров Украины продлил действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2022 г. Тогда сообщалось, что продление эмбарго призвано обеспечить национальную безопасность страны в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины.
24 февраля Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала специальной военной операции. Инициатива была озвучена в Киеве 22 февраля после того, как накануне Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. На фоне высылки российских дипломатов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва может разорвать дипломатические отношения с западными странами.