Украина официально прекратила торговые отношения с Россией

24 февраля Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала специальной военной операции. Инициатива была озвучена в Киеве 22 февраля после того, как накануне Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).