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Украина официально прекратила торговые отношения с Россией

Ведомости

Украина юридически закрепила прекращение торговых отношений с Россией. Торговля между двумя странами фактически остановилась еще 24 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Решение об остановке торговли принял 9 апреля кабинет министров. По словам Свириденко, оно ежегодно будет блокировать валютные поступления России как минимум на $6 млрд.

«Было принято очень важное решение. Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, что произошло с 24 февраля», — сказала министр по результатам заседания правительства.

В субботу вечером о разрыве торговых отношений с РФ объявил также представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельчук. «Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал Мельчук в своем Telegram-канале.

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В конце прошлого года кабинет министров Украины продлил действие специальных ограничений в отношении российских товаров до конца 2022 г. Тогда сообщалось, что продление эмбарго призвано обеспечить национальную безопасность страны в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений относительно Украины.

24 февраля Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией на фоне начала специальной военной операции. Инициатива была озвучена в Киеве 22 февраля после того, как накануне Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. На фоне высылки российских дипломатов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва может разорвать дипломатические отношения с западными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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