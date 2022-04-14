На Украине арестовали недвижимость и автомобили семьи Медведчука

С мая 2021 г. Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Его подозревают в передаче властям Крыма материальной и документальной базы газового месторождения «Глубокая» на черноморском шельфе возле Керчи, рассказывала в прошлом году генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По версии следствия, политик также передал сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины своему однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России. Помимо этого, Медведчука обвиняют в создании организации, которая вербовала украинцев, приехавших в Россию работать и учиться, и распространяла через них пророссийскую пропаганду.