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На Украине арестовали недвижимость и автомобили семьи Медведчука

Ведомости

Суд во Львове арестовал 154 объекта имущества, принадлежащего семье оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, сообщило Государственное бюро расследований Украины.

Среди арестованного имущества — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта, говорится в сообщении. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарными собственниками которых являются Виктор Медведчук или его жена Оксана Марченко. Ранее суд уже арестовал яхту и часть недвижимого имущества политика.

67-летний Медведчук — кум Владимира Путина, с 2018 г. возглавляет на Украине партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». До избрания в Верховную раду в 2019 г. он несколько лет входил в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в Донбассе.

С мая 2021 г. Медведчук находился под домашним арестом по делу о госизмене. Его подозревают в передаче властям Крыма материальной и документальной базы газового месторождения «Глубокая» на черноморском шельфе возле Керчи, рассказывала в прошлом году генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По версии следствия, политик также передал сведения о расположении секретного подразделения Вооруженных сил Украины своему однопартийцу Тарасу Козаку, который тогда находился в России. Помимо этого, Медведчука обвиняют в создании организации, которая вербовала украинцев, приехавших в Россию работать и учиться, и распространяла через них пророссийскую пропаганду.

27 февраля 2022 г. советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что депутат сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что ее клиент был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступивших в его адрес угроз со стороны «радикальных националистических группировок».

18 марта суд во Львове разрешил заочно арестовать Медведчука. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аресте политика, опубликовав его фотографию в военной форме и в наручниках. В Службе безопасности Украины заявили, что задержание произошло в ходе спецоперации.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинцев, которые попали в российский плен. В день заявления о задержании украинского политика российские военные заявили о пленении более 1000 украинских морских пехотинцев в блокированном Мариуполе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арестованный не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к вооруженном конфликту. «Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука, и призвал последовать этому примеру и европейских политиков.

Ранее по теме: Песков ответил на предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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