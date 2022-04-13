Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он сидел в военной форме, на его руках были наручники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского, заявил, что видел фото, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, публикацию необходимо проверить «в связи с большим количеством фейков», передает ТАСС. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов ОПЗЖ.