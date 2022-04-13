Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на «парней и девушек в русском плену».
По его словам, Медведчук скрывался 48 дней и был пойман при попытке покинуть страну. «Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться <...> Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени» — написал президент Украины.
Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он сидел в военной форме, на его руках были наручники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского, заявил, что видел фото, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, публикацию необходимо проверить «в связи с большим количеством фейков», передает ТАСС. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов ОПЗЖ.
Медведчук — кум Владимира Путина. Президент России — крестный отец дочери украинского политика. На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.
С 13 мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Адвокат политика Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что он находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.