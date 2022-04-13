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Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российским властям обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на «парней и девушек в русском плену».

По его словам, Медведчук скрывался 48 дней и был пойман при попытке покинуть страну. «Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться <...> Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени» — написал президент Украины.

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал в Telegram фотографию мужчины, похожего на Медведчука. Он сидел в военной форме, на его руках были наручники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Зеленского, заявил, что видел фото, но на данный момент не может сказать, насколько оно соответствует действительности. По его словам, публикацию необходимо проверить «в связи с большим количеством фейков», передает ТАСС. Информацию о задержании позднее подтвердил «Коммерсанту» один из близких к Медведчуку членов ОПЗЖ. 

Медведчук — кум Владимира Путина. Президент России — крестный отец дочери украинского политика. На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене. Ему грозит пожизненное заключение.

С 13 мая прошлого года Медведчук находился под домашним арестом. После начала военной спецоперации на Украине МВД страны сообщило о бегстве Медведчука. Адвокат политика Лариса Чередниченко подтверждала информацию, отмечая, что он находится в Киеве, но покинул свой дом из-за «реальной опасности для жизни». После этого в марте Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных