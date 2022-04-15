Кремль прокомментировал обстрелы Белгородской и Брянской областей

Рано утром 1 апреля на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде, который находится в 40 км от украинской границы, произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали два работника нефтебазы. Информации о жертвах не было. В «Роснефти» утверждали, что пострадавших нет. В Минобороны заявили, что по нефтебазе нанесли ракетные удары два украинских вертолета Ми-24, которые летели «на предельно малой высоте». СКР возбудил дело о теракте. До этого власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов с украинской стороны. В частности, в результате одного из обстрелов 25 марта погиб военный священник в приграничном селе Журавлевка.