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Кремль прокомментировал обстрелы Белгородской и Брянской областей

Ведомости

Правительство не планирует выделять средства из федерального бюджета регионам, сообщившим об атаках со стороны украинских вооруженных сил, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, повреждения не такие значительные, чтобы задействовать помощь от федерального центра.

«Насколько мне известно, обращений от регионов на этот счет не было, там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения, поэтому сил и средств в регионах наверняка достаточно для того, чтобы принять все необходимые меры», — заявил представитель Кремля.

В четверг, 14 апреля, два боевых вертолета вооруженных сил Украины вторглись в воздушное пространство РФ и обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщал Следственный комитет России (СКР). Около сотни домов были повреждены, два сгорели полностью, заявил губернатор Александр Богомаз. По данным Минздрава, в результате пострадали восемь человек, двое из них находились в тяжелом состоянии.

Рано утром 1 апреля на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде, который находится в 40 км от украинской границы, произошел пожар. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали два работника нефтебазы. Информации о жертвах не было. В «Роснефти» утверждали, что пострадавших нет. В Минобороны заявили, что по нефтебазе нанесли ракетные удары два украинских вертолета Ми-24, которые летели «на предельно малой высоте». СКР возбудил дело о теракте. До этого власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов с украинской стороны. В частности, в результате одного из обстрелов 25 марта погиб военный священник в приграничном селе Журавлевка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных