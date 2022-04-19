Губернатор Калининградской области заявил о невозможности блокады региона
Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью, заявил в интервью «РИА Новости» губернатор региона Антон Алиханов.
По его словам, Литва выносила такое предложение на уровне Евросоюза и оно отражено в пятом пакете санкций в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию Евросоюза. Однако для калининградского транзита было сделано исключение. «Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», — подчеркнул Алиханов.
6 апреля замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду, что «здравомыслие» в Европе не позволит пуститься в «опасную игру» вокруг ситуации с возможной блокадой Калининградской области. «Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — подчеркнул дипломат.
Калининградская область граничит с Польшей на юге, а на севере и востоке — с Литвой. 4 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна может закрыть границы с Россией и Белоруссией. «Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — сказал он. При этом министр подчеркнул, что «пока рано говорить об этом вопросе». Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь отметил, что решение о закрытии границ с Россией должны принять все страны Балтии.
Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. В рамках очередного пакета санкций наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не сможет перевозить грузы по территории ЕС. При этом автодорожное сообщение для гуманитарных целей остается открытым. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России.