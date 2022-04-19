Губернатор Калининградской области заявил о невозможности блокады региона

Калининградская область граничит с Польшей на юге, а на севере и востоке — с Литвой. 4 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна может закрыть границы с Россией и Белоруссией. «Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — сказал он. При этом министр подчеркнул, что «пока рано говорить об этом вопросе». Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в свою очередь отметил, что решение о закрытии границ с Россией должны принять все страны Балтии.