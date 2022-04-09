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ЕС прекратил пропуск зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей

Ведомости

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. 

«Таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Беларусью, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в РФ и РБ», — говорится в сообщении ФТС.

Новыми санкциями, как отмечает ведомство, наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не сможет перевозить грузы по территории ЕС, сообщили в ФТС.

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Ограничения при этом не коснулись доставки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу. Также запрет не распространяется на доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений, указало ведомство. 

«Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России», — говорится в сообщении.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных