ЕС прекратил пропуск зарегистрированных в России и Белоруссии автомобилей
Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«Таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Беларусью, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в РФ и РБ», — говорится в сообщении ФТС.
Новыми санкциями, как отмечает ведомство, наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не сможет перевозить грузы по территории ЕС, сообщили в ФТС.
Ограничения при этом не коснулись доставки фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу. Также запрет не распространяется на доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений, указало ведомство.
«Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в России», — говорится в сообщении.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.