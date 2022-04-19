МИД России объявил персонами нон грата четырех дипломатов из Австрии

Ранее сегодня МИД России объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов, одного сотрудника Генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также о высылке сотрудников диппредставительства Бельгии. МИД России выразил протест послу Люксембурга Жоржу Фаберу и подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.