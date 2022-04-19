МИД России объявил персонами нон грата четырех дипломатов из Австрии
Министерство иностранных дел России объявило четырех сотрудников посольства Австрии в Москве персонами нон грата, они должны покинуть страну до 24 апреля, говорится на сайте МИДа. Такая мера была принята в ответ на объявление Веной четырех российских дипломатов персонами нон грата.
«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non grata». Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 24 апреля с. г. Послу вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.
7 апреля МИД Австрии сообщил о высылке четырех российских дипломатов. В министерстве заявили, что россияне якобы совершили действия, не совместимые с дипломатическим статусом. Они должны были покинуть страну до 12 апреля.
Ранее сегодня МИД России объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов, одного сотрудника Генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также о высылке сотрудников диппредставительства Бельгии. МИД России выразил протест послу Люксембурга Жоржу Фаберу и подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения и назвало записи провокацией. Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.