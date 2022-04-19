ЕС признал право ЦБ России оспаривать в суде заморозку резервов
Санкции ЕС в отношении России «опираются на ясные юридические рамки», однако их механизм предполагает возможность попавших под ограничения оспорить их в суде Евросоюза, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.
«Европейские санкции опираются на очень ясные юридические рамки. Часть механизма европейских санкций предусматривает, что подпавшие под них могут подавать апелляцию в суд Европейского союза», — заявил Стано (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, ЕС считает свою позицию юридически надежной. Санкции были введены в связи со спецоперацией России на Украине, а этого, по мнению ЕС, достаточно для обоснования ограничений в отношении резервов Банка России.
Ранее сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о подготовке судебных исков для возврата замороженных золотовалютных резервов России.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка — порядка $300 млрд. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.
18 апреля глава ЦБ сообщила, что заморозка части золотовалютных резервов Центробанка за рубежом мешает регулятору контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке. В качестве инструмента по контролю на валютном рынке Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента России.