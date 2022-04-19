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ЕС признал право ЦБ России оспаривать в суде заморозку резервов

Ведомости

Санкции ЕС в отношении России «опираются на ясные юридические рамки», однако их механизм предполагает возможность попавших под ограничения оспорить их в суде Евросоюза, заявил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

«Европейские санкции опираются на очень ясные юридические рамки. Часть механизма европейских санкций предусматривает, что подпавшие под них могут подавать апелляцию в суд Европейского союза», — заявил Стано (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, ЕС считает свою позицию юридически надежной. Санкции были введены в связи со спецоперацией России на Украине, а этого, по мнению ЕС, достаточно для обоснования ограничений в отношении резервов Банка России.

Ранее сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о подготовке судебных исков для возврата замороженных золотовалютных резервов России.

После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка — порядка $300 млрд. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.

18 апреля глава ЦБ сообщила, что заморозка части золотовалютных резервов Центробанка за рубежом мешает регулятору контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке. В качестве инструмента по контролю на валютном рынке Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента России.

Ранее по теме: Набиуллина: ЦБ готов продолжать смягчать валютный контроль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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