Набиуллина заявила о подготовке исков для возврата международных резервов ЦБ
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке к подаче судебных исков для возврата замороженных золотовалютных резервов России. Слова главы ЦБ передает «РИА Новости».
«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка— порядка $300 млрд. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.
18 апреля Набиуллина сообщила, что заморозка около половины золотовалютных резервов Центробанка в результате санкций со стороны западных стран не дает регулятору контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке. В качестве инструмента по контролю на валютном рынке Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента России.
От компаний потребовали реализовывать валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных на экспортные операции банках на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами. Причем норма из указа распространялась в том числе на выручку, полученную с начала года.