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Экономика

Набиуллина заявила о подготовке исков для возврата международных резервов ЦБ

Ведомости

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила о подготовке к подаче судебных исков для возврата замороженных золотовалютных резервов России. Слова главы ЦБ передает «РИА Новости».

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Центробанка— порядка $300 млрд. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли.

18 апреля Набиуллина сообщила, что заморозка около половины золотовалютных резервов Центробанка в результате санкций со стороны западных стран не дает регулятору контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке. В качестве инструмента по контролю на валютном рынке Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента России.

От компаний потребовали реализовывать валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных на экспортные операции банках на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами. Причем норма из указа распространялась в том числе на выручку, полученную с начала года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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