Набиуллина заявила о подготовке исков для возврата международных резервов ЦБ

18 апреля Набиуллина сообщила, что заморозка около половины золотовалютных резервов Центробанка в результате санкций со стороны западных стран не дает регулятору контролировать ситуацию с валютой на внутреннем рынке. В качестве инструмента по контролю на валютном рынке Минфин анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента России.