Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль»

Издание The Washington Post, в свою очередь, утверждает, что Россия направила США дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к эскалации и «непредсказуемым последствиям». Среди вооружений, которые Россия назвала «наиболее чувствительными», указаны реактивные системы залпового огня, отмечает WP. В ноте также говорится о нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине». НАТО обвиняется в попытке оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от переговоров с Россией.