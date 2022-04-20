Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль»
Норвегия приняла решение передать украинской стороне 100 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль», сообщает минобороны королевства со ссылкой на главу ведомства Бьерна Арильда Грама.
«ЗРК Мистраль» — это эффективное оружие, которое принесет большую пользу Украине», — подчеркнул Грам. По его словам, решение о передаче ЗРК было принято потому, что конфликт на Украине может затянуться, при этом страна сильно зависит от поставляемого ей вооружения. Правительство королевства также приняло решение передать Киеву несколького видов защитного снаряжения для военных. Аналогичную помощь также предоставляют Швеция, Дания, Финляндия, ФРГ и страны Балтии, добавил глава оборонного ведомства.
13 апреля президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.
Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине — около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для страны, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.
Издание The Washington Post, в свою очередь, утверждает, что Россия направила США дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к эскалации и «непредсказуемым последствиям». Среди вооружений, которые Россия назвала «наиболее чувствительными», указаны реактивные системы залпового огня, отмечает WP. В ноте также говорится о нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине». НАТО обвиняется в попытке оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от переговоров с Россией.