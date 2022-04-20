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Володин заявил о компенсации западом вреда от антироссийских санкций

Ведомости

Западным странам придется компенсировать России экономические последствия от санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — заявил Володин.

Он напомнил, что некоторые страны обдумывают, стоит ли покупать российский газ за рубли, и хотят дождаться решения Евросоюза по этому вопросу. Володин заявил, что России есть куда перенаправить поставки энергоносителей, Европа, по его словам, не является их единственным потребителем. «Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономике России нужно минимум полгода на восстановление после санкций. Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что российская экономика выдержала первый удар санкций, по оценке председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, экономика России вступает в непростой период структурных изменений. По ее словам, западные санкции уже отразились на российском финансовом секторе экономики и вскоре будут влиять на реальный сектор. Она отметила, что Банк России ожидает вход российской экономики в период «активной структурной трансформации» в конце II — начале III квартала текущего года.

Ранее по теме: ЦБ ждет старта трансформации экономики в ближайшие месяцы. Какой будет эта перестройка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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