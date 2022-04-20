Володин заявил о компенсации западом вреда от антироссийских санкций

Он напомнил, что некоторые страны обдумывают, стоит ли покупать российский газ за рубли, и хотят дождаться решения Евросоюза по этому вопросу. Володин заявил, что России есть куда перенаправить поставки энергоносителей, Европа, по его словам, не является их единственным потребителем. «Наша страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие жить беззаботно за счет России, — время покажет», — подчеркнул он.