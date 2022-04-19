Решетников: экономика РФ выдержала первый удар санкций

Западные страны начали вводить новые санкции против России после признания ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. Страны ввели ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт товаров из страны, закрыли свои границы для российского воздушного, морского и автомобильного транспорта, а также заморозили золото-валютные резервы ЦБ и активы нескольких банков. ЕС ввел уже пять пакетов санкций в отношении России и начал обсуждать шестой.