Решетников: экономика РФ выдержала первый удар санкций
Российская экономика выдержала первый удар западных санкций, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Экономика выдержала первый удар санкций, мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Министр также рассказал, что на потребительском рынке прекратился ажиотажный спрос: обороты упали ниже докризисного уровня. Объемы покупки товаров длительного пользования, муки, сахара, растительного масла и соли на прошлой неделе сократились на четверть по сравнению с докризисным уровнем. Все это привело к восстановлению запасов товаров в розничных сетях до уровня середины февраля, добавил Решетников. Министр назвал ситуацию на рынке труда стабильной, но отметил, что за прошлую неделю сократилось число рабочих мест в «зоне риска».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в России потребительский спрос пришел в норму после ажиотажа, который возник на фоне усиления западных санкций. По его словам, ситуация в экономике России также стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровню начала февраля. По итогам I квартала этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что стало историческим максимумом, отметил Путин.
Западные страны начали вводить новые санкции против России после признания ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. Страны ввели ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт товаров из страны, закрыли свои границы для российского воздушного, морского и автомобильного транспорта, а также заморозили золото-валютные резервы ЦБ и активы нескольких банков. ЕС ввел уже пять пакетов санкций в отношении России и начал обсуждать шестой.