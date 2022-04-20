Минобороны показало видео удара по пункту управления ВСУ

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. 18 апреля Минобороны сообщало об уничтожении крупного логистического центра украинских войск под Львовом, где находились крупные партии американского и европейского вооружения. Высокоточный удар был нанесен по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также заявлял об уничтожении ракетами «Искандер» четырех складов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три украинских боевых самолета — были поражены два истребителя МиГ-29 в районе города Изюм и один Су-25 в районе города Авдеевка.