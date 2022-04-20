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Минобороны показало видео удара по пункту управления ВСУ

Ведомости

Министерство обороны России опубликовало кадры удара боеприпасом «Краснополь» пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах с камеры беспилотника-наводчика видно, как в расположенный в промзоне пункт управления попадает снаряд, после чего тот исчезает под столбом дыма. В оборонном ведомстве отметили, что удар был нанесён по разведанному пункту управления мотопехотного подразделения ВСУ, находящемуся в здании промышленной застройки. «Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен», — отметили в пресс-службе Минобороны.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. 18 апреля Минобороны сообщало об уничтожении крупного логистического центра украинских войск под Львовом, где находились крупные партии американского и европейского вооружения. Высокоточный удар был нанесен по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также заявлял об уничтожении ракетами «Искандер» четырех складов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе три украинских боевых самолета — были поражены два истребителя МиГ-29 в районе города Изюм и один Су-25 в районе города Авдеевка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных