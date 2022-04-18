Минобороны РФ заявило об уничтожении под Львовом склада с иностранным оружием
Российские военные уничтожили логистический центр украинских войск под Львовом, где находились крупные партии американского и европейского вооружения, заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран», — отметил Конашенков. По его словам, военным также удалось уничтожить крупный склад боеприпасов в районе населенного пункта Васильков Киевской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил представитель оборонного ведомства.
Ранее сегодня Конашенков сообщил об уничтожении ракетами «Искандер» четырех складов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские средства противовоздушной обороны также сбили в воздухе три украинских боевых самолета — были поражены два истребителя МиГ-29 в районе города Изюм и один Су-25 в районе города Авдеевка.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.