NYT: украинские военные применили кассетные боеприпасы под Харьковом
Украинские военнослужащие, вероятно, применяли кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Харьковской области, сообщает газета The New York Times со ссылкой на своих корреспондентов.
Согласно данным издания, украинские военные потеряли контроль над населенным пунктом в конце февраля. Корреспонденты NYT, прибывшие в село, осмотрели остатки ракеты и удостоверились, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня «Ураган». «Согласно свидетельствам, изученным NYT во время посещения данной территории, весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию под свой контроль», — отмечается в материале.
Обстрел, о котором идет речь, произошел 6 или 7 марта. Хотя ракета упала недалеко от жилого дома, никто тогда не пострадал. Однако, отмечает издание, жертвы были при обстрелах в другие дни. Ранее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области. Представители ВСУ и минобороны Украины пока никак не прокомментировали сообщение об их использовании.
Конвенция по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 г., запрещает их применение из-за вреда, который они могут нанести гражданскому населению. Договор подписали более 100 стран, однако в их число не вошли США, Китай, Россия, Украина и др. Государства, подписавшие соглашение, обязались никогда не применять кассетные боеприпасы, не разрабатывать, не производить и не приобретать их.
Минобороны России ранее сообщало, что украинские военные обстреляли города Краматорск и Донецк из тактического ракетного комплекса «Точка-У» с кассетным зарядом. 14 марта в Донецке погибли 17 и были ранены 36 мирных жителей, 8 апреля в Краматорске 30 человек погибли и около 100 пострадали. В российском МИДе также подчеркивали, что доказательства вины ВСУ в ударе ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске «налицо».
«Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP», — следовало из заявления. В ведомстве отметили, что подобные преступления подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.