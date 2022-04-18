NYT: украинские военные применили кассетные боеприпасы под Харьковом

Обстрел, о котором идет речь, произошел 6 или 7 марта. Хотя ракета упала недалеко от жилого дома, никто тогда не пострадал. Однако, отмечает издание, жертвы были при обстрелах в другие дни. Ранее корреспонденты также установили, что кассетные боеприпасы, возможно, применялись украинскими военными при ударе по городу Безруковка Харьковской области. Представители ВСУ и минобороны Украины пока никак не прокомментировали сообщение об их использовании.