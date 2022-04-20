WSJ: разногласия между США и Саудовской Аравией «достигли критической точки»

Саудит Хашкоджи жил в США и в своих публикациях часто критиковал саудовские власти. В начале октября 2018 г. он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала саудовские власти заявили, что он пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября саудовская прокуратура признала, что он был убит в здании дипломатического представительства. Власти США ввели санкции против нескольких подданных Саудовской Аравии, которые, по их мнению, причастны к убийству.