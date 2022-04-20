WSJ: разногласия между США и Саудовской Аравией «достигли критической точки»
Напряженность в отношениях между США и Саудовской Аравией достигла «критической точки» на фоне спецоперации российских войск на территории Украины, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди должностных лиц обеих стран.
По словам источников издания, США обратились к Саудовской Аравии с запросом о наращивании добычи нефти. Это должно было способствовать снижению цен на мировом рынке. По соображениям Вашингтона, такая мера помогла бы «подорвать» финансирование российской операции на территории Украины. Саудовская Аравия проигнорировала эту просьбу.
США, по данным WSJ, и ранее обращались к Саудовской Аравии с аналогичной просьбой. Так, в сентябре 2021 г. советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом задал тому вопрос об убийстве журналиста Джамала Хашкаджи и наращивании добычи нефти. Источники утверждают, что этот вопрос разозлил наследного принца, из-за чего он накричал на Салливана и призвал США «забыть о своей просьбе» по добыче нефти.
Саудит Хашкоджи жил в США и в своих публикациях часто критиковал саудовские власти. В начале октября 2018 г. он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого перестал выходить на связь. Сначала саудовские власти заявили, что он пропал после того, как покинул консульство, но 20 октября саудовская прокуратура признала, что он был убит в здании дипломатического представительства. Власти США ввели санкции против нескольких подданных Саудовской Аравии, которые, по их мнению, причастны к убийству.