Пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Хашкоджи приговорили к смертной казни

В сентябре этого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд впервые прокомментировал убийство журналиста. Он заявил, что несет ответственность за случившееся, поскольку «был на службе» в то время, когда это произошло. В то же время он подчеркнул, что не был осведомлен о происходящем с Хашкоджи. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, у которых свои задачи, – невозможно знать, что делает каждый из них, пояснил он.