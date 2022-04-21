Phileleftheros: Кипр лишит гражданства Березкина, Дерипаску, Касаева и Исмаилову
Власти Кипра приняли решение лишить гражданства страны еще четырех граждан России, среди которых бизнесмены Григорий Березкин, Олег Дерипаска, Игорь Касаев, а также сестра основателя USM Holdings Алишера Усманова — Гульбахор Исмаилова, сообщает газета Phileleftheros.
Накануне агентство Reuters сообщило, что кипрского гражданства лишат еще четырех россиян, попавших под санкции ЕС. Имена этих лиц официально не разглашались. Как пишет Phileleftheros, на иждивении у четырех бизнесменов находятся 11 человек, которые также лишатся гражданства. Дерипаска является гражданином Кипра с 2017 г., Исмаилова — с 2015 г., а Березкин и Касаев получили свои «золотые паспорта» во время президентства Деметриса Христофиаса (2008-2013 гг.).
Phileleftheros ранее сообщила о лишении гражданства страны четырех российских предпринимателей — Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей. Правительство страны запустило процедуру лишения гражданства у восьми из 21 российских бизнесменов из-за введенных против них санкций ЕС.
Кипр отозвал гражданство у 2886 граждан России в 2007-2020 гг. в рамках «ныне дискредитированной» схемы «наличные в обмен на паспорта». Эта схема предполагала, что гражданство Кипра можно было получить за инвестиции в страну в размере не менее 2 млн евро ($2,17 млн). Ее действие было прекращено в августе 2020 г. Еврокомиссия неоднократно призывала к отмене «золотых паспортов» из-за проблем с проверкой заявителей и в связи с коррупционными рисками.