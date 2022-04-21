Phileleftheros: Кипр лишит гражданства Березкина, Дерипаску, Касаева и Исмаилову

Кипр отозвал гражданство у 2886 граждан России в 2007-2020 гг. в рамках «ныне дискредитированной» схемы «наличные в обмен на паспорта». Эта схема предполагала, что гражданство Кипра можно было получить за инвестиции в страну в размере не менее 2 млн евро ($2,17 млн). Ее действие было прекращено в августе 2020 г. Еврокомиссия неоднократно призывала к отмене «золотых паспортов» из-за проблем с проверкой заявителей и в связи с коррупционными рисками.