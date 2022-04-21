Пентагон анонсировали поставки специально разработанных для Украины беспилотников

Ранее сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что Вашингтон выделяет $500 млн прямой экономической помощи Киеву, запускает программу приема украинских беженцев, а также запрещает связанным с Россией судам заходить в американские порты.