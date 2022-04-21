Пентагон анонсировали поставки специально разработанных для Украины беспилотников
Тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые США поставят на Украину, были специально разработаны под ее требования, сообщил официальный представитель Пентагона в ходе брифинга.
«Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами (США) специально под требования Украины», — заявили в Пентагоне (цитата по «РИА Новости»). Представитель ведомства рассказал, что США обучат украинских военных управлению такими беспилотниками. Для их использования нужна минимальная подготовка операторов, добавил он.
Ранее сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что Вашингтон выделяет $500 млн прямой экономической помощи Киеву, запускает программу приема украинских беженцев, а также запрещает связанным с Россией судам заходить в американские порты.
Замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев позднее заявил, что российская сторона предупредила США, что будет рассматривать как законную цель транспорт США и НАТО с оружием, который передвигается по территории Украины.