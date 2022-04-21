МИД: Россия будет рассматривать транспорт НАТО с оружием для Украины как законную цель
Российская сторона прямо говорит представителям Вашингтона, что вправе рассматривать как законную цель транспорт США и НАТО с оружием, который передвигается по территории Украины, заявил замдиректора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — заявил Кошелев (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В пакет войдут тяжелые артиллерийские орудия, десятки гаубиц и 144 000 боеприпасов для них. Также администрация президента США на следующей неделе направит запрос в конгресс на увеличение военной помощи Украине. Байден добавил, что Вашингтон выделяет $500 млн прямой экономической помощи Киеву, запускает программу приема украинских беженцев, а также запрещает связанным с Россией судам заходить в американские порты.
На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о выделении военной помощи Украине. По его словам, возможности бундесвера в этой части почти исчерпаны, однако власти страны запросили у предприятий военно-промышленного комплекса, какие вооружения они могут поставить Киеву в ближайшее время, и готовы их оплатить. Немецкий телеканал ntv сообщил, что Германия поставит свое вооружение, в том числе танки, Словении, а та направит на Украину советские танки Т-72, с которыми украинские солдаты уже умеют работать.