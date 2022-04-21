В Германии рассказали о решении Словении поставить Украине советские танки Т-72
Словения поставит Киеву свои танки Т-72 советского производства, в замен она получит современные танки Marder и Fuchs из Германии, сообщил немецкий телеканал ntv.
По данным телеканала, технику на Украину могут поставить в ближайшие дни. Советский Т-72 уже используется ВСУ и не требует дополнительной подготовки военнослужащих. По информации из правительственных кругов, власти Словении также запросили у Германии в качестве компенсации более современную технику, в том числе танки «Леопард 2», «Боксер» и «Пума».
Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила изданию, что власти нескольких стран проведут такой «обмен техникой», но не раскрыла подробностей. Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что Германия поставит танки и другое вооружение союзникам по НАТО из Восточной Европы в замен на советское оружие, которое те отправят на Украину. Собеседник издания отметил, что сейчас обсуждается, какие именно страны поставят вооружение Киеву.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС и НАТО сходятся во мнении, что Россия не должна победить в конфликте на Украине. Он отметил, что бундесвер почти исчерпал возможности поставки вооружений Украине, однако власти ФРГ оплатят поставки продукции немецкого военно-промышленного комплекса Киеву.