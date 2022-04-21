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Политика

В Германии рассказали о решении Словении поставить Украине советские танки Т-72

Ведомости

Словения поставит Киеву свои танки Т-72 советского производства, в замен она получит современные танки Marder и Fuchs из Германии, сообщил немецкий телеканал ntv. 

По данным телеканала, технику на Украину могут поставить в ближайшие дни. Советский Т-72 уже используется ВСУ и не требует дополнительной подготовки военнослужащих. По информации из правительственных кругов, власти Словении также запросили у Германии в качестве компенсации более современную технику, в том числе танки «Леопард 2», «Боксер» и «Пума».

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила изданию, что власти нескольких стран проведут такой «обмен техникой», но не раскрыла подробностей. Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что Германия поставит танки и другое вооружение союзникам по НАТО из Восточной Европы в замен на советское оружие, которое те отправят на Украину. Собеседник издания отметил, что сейчас обсуждается, какие именно страны поставят вооружение Киеву. 

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС и НАТО сходятся во мнении, что Россия не должна победить в конфликте на Украине. Он отметил, что бундесвер почти исчерпал возможности поставки вооружений Украине, однако власти ФРГ оплатят поставки продукции немецкого военно-промышленного комплекса Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных