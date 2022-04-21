В Германии рассказали о решении Словении поставить Украине советские танки Т-72

Ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила изданию, что власти нескольких стран проведут такой «обмен техникой», но не раскрыла подробностей. Bloomberg ранее сообщил со ссылкой на источники, что Германия поставит танки и другое вооружение союзникам по НАТО из Восточной Европы в замен на советское оружие, которое те отправят на Украину. Собеседник издания отметил, что сейчас обсуждается, какие именно страны поставят вооружение Киеву.