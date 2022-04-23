В Южной Осетии отменили проведение второго тура президентских выборов 28 апреля
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии не состоится 28 апреля, Верховный суд республики отменил проведение голосования в этот день, передает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря ЦИК Кристину Авлохову.
Верховный суд отменил проведение второго тура выборов в республике после жалобы избирателей, которые потребовали переноса голосования, пояснили в ЦИК. Избиратели заявили, что назначенная дата выборов противоречит законодательству, так как нарушаются права граждан Южной Осетии, которые проживают за пределами республики.
В ближайшее время будет назначена новая дата выборов, отметила Авлохова.
12 апреля секретарь ЦИК рассказала ТАСС, что второй тур президентских выборов в Южной Осетии может состояться 8 мая. До этого планировалось провести голосование 24 апреля.
По предварительным данным центризбиркома Южной Осетии, во второй тур президентских выборов прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Гаглоев лидировал с 36,9% голосов, Бибилов набрал 33,5%. Явка составила 74,26%. Вице-спикер парламента Александр Плиев набрал 11,9%, депутат Гарри Мулдаров – 8,9%, экс-депутат Дмитрий Тасоев – 2,8%. Все трое заявили, что во втором туре поддержат Гаглоева.
В 2003 г. Гаглоев проходил повышение квалификации во Владикавказе по программе подготовки кадров президента России. В 2004 г. поступил на службу в КГБ Южной Осетии, позднее занимался предпринимательством. У его партии «Ныхас» четыре мандата в парламенте.