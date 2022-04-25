Путин заявил о неспособности Запада расколоть российское общество

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что социологи не фиксируют раскола в обществе из-за спецоперации на Украине. По его словам, по мере разворачивания военных действий консолидация в обществе усиливается. «Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие – 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения», — подчеркивал эксперт.