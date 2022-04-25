Путин заявил о неспособности Запада расколоть российское общество
Для западных стран на первый план выходит задача расколоть российское общество, однако у них это не получается, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Генпрокуратуры.
По его словам, высокопоставленные дипломаты ЕС и США призывают «своих украинских сателлитов» использовать все возможности, чтобы победить на поле боя. «Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).
Президент отметил, что российское общество проявляет сплоченность и зрелость; люди поддерживают российские войска и их усилия, направленные «на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе», добавил он.
11 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление союза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», - заявил он. Боррель отметил, что в ближайшее время должна усилиться эскалация напряженности в Донбассе, однако в Киев снова можно ездить без проблем.
Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что социологи не фиксируют раскола в обществе из-за спецоперации на Украине. По его словам, по мере разворачивания военных действий консолидация в обществе усиливается. «Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие – 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения», — подчеркивал эксперт.