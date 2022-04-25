Газета
Политика

Путин заявил о неспособности Запада расколоть российское общество

Ведомости

Для западных стран на первый план выходит задача расколоть российское общество, однако у них это не получается, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, высокопоставленные дипломаты ЕС и США призывают «своих украинских сателлитов» использовать все возможности, чтобы победить на поле боя. «Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается», — подчеркнул Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент отметил, что российское общество проявляет сплоченность и зрелость; люди поддерживают российские войска и их усилия, направленные «на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе», добавил он.

11 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление союза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путем. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя. Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», - заявил он. Боррель отметил, что в ближайшее время должна усилиться эскалация напряженности в Донбассе, однако в Киев снова можно ездить без проблем. 

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что социологи не фиксируют раскола в обществе из-за спецоперации на Украине. По его словам, по мере разворачивания военных действий консолидация в обществе усиливается. «Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие – 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения», — подчеркивал эксперт.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных