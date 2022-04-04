ВЦИОМ не фиксирует раскол в обществе в связи со спецоперацией
Специальная военная операция на Украине не привела к расколу в российском обществе, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.
«Мы видим, что линия на раскол не закрепилась, наоборот – по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие – 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения», – цитирует ТАСС Федорова.
Гендиректор ВЦИОМ пояснил «Ведомостям», что консолидацию предопределили жесткие санкции против России и всех россиян и «четкое указание Путина, что цель операции – защита России и Донбасса».
По данным опроса ВЦИОМ, к 27 марта положительно на прямой вопрос о доверии Путину ответили 81% респондентов, показатель одобрения деятельности президента в период с 21 по 27 марта составил 79%. Опрос проводился методом телефонного интервью, опрошено 1600 человек.