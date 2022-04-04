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ВЦИОМ не фиксирует раскол в обществе в связи со спецоперацией

Ведомости

Специальная военная операция на Украине не привела к расколу в российском обществе, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

«Мы видим, что линия на раскол не закрепилась, наоборот – по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций, <…> но мы видим, что при всех этих рисках, волнениях все-таки основная часть россиян, цифры достаточно высокие – 75-77%, она все-таки консолидировалась вокруг Путина и вокруг его решения», – цитирует ТАСС Федорова.

Гендиректор ВЦИОМ пояснил «Ведомостям», что консолидацию предопределили жесткие санкции против России и всех россиян и «четкое указание Путина, что цель операции – защита России и Донбасса». 

По данным опроса ВЦИОМ, к 27 марта положительно на прямой вопрос о доверии Путину ответили 81% респондентов, показатель одобрения деятельности президента в период с 21 по 27 марта составил 79%. Опрос проводился методом телефонного интервью, опрошено 1600 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных