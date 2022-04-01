ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов президента

Политтехнолог Алена Август согласна с тем, что обрушения рейтингов даже в случае скорого окончания спецоперации ждать не стоит, но подчеркивает принципиальные отличия от ситуации 2014 года. «Давление, которое оказывается на Россию, уже не связано с Украиной: на Западе прямо говорят, санкции не снимут вне зависимости от того, как решится украинский вопрос», – говорит Август. В этой ситуации люди видят меры поддержки – для бизнеса, социальные – и консолидируются вокруг государства.