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Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов президента

Рейтинги премьер-министра и правительства также выросли
Екатерина Гробман Анна Нараева
Sergei Guneyev / AP

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередные рейтинги доверия политикам. Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина по итогам проведенного с 21 по 27 марта 2022 г. опроса составил 79%.

Уровень одобрения работы главы государства начал расти с начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, до нее он составлял 64%. Аналогичный процесс происходит и с уровнем одобрения работы главы правительства Михаила Мишустина: он вырос с 44% до почти 52%.

Правительство в целом одобряли в конце февраля 43%, сейчас 52,4%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину как политику положительно ответили 81% респондентов ВЦИОМ, Мишустину – 63%. У Владимира Жириновского с начала спецоперации рейтинги доверия тоже росли – с 29% до 45% на прошлой неделе, но теперь показатель снизился до 41%. Лидер ЛДПР со 2 февраля находится в больнице.

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Рейтинг доверия лидеров КПРФ Геннадия Зюганова и «Справедливой России» Сергея Миронова за период спецоперации существенно не менялся – он вырос с 25% до 27% у обоих. Схожая ситуация у лидера «Новых людей» Алексея Нечаева – он остается на уровне 8%.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов сравнивает рост всех рейтингов представителей власти с показателями 2014 г. – когда была зафиксирована волна патриотического подъема в связи с присоединением Крыма. «После 2014 г. этот показатель сохранялся в течение нескольких лет. Наиболее вероятный сценарий сейчас – что высокая степень одобрения сохранится надолго», – сказал он «Ведомостям».

За этим стоит известный социально-психологический феномен «сплочения вокруг флага», говорит директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. «Сейчас люди осознают, что у них есть консолидированный враг России как страны, России как общества, и это влияет на рост сплочения», – отмечает эксперт.

Политтехнолог Алена Август согласна с тем, что обрушения рейтингов даже в случае скорого окончания спецоперации ждать не стоит, но подчеркивает принципиальные отличия от ситуации 2014 года. «Давление, которое оказывается на Россию, уже не связано с Украиной: на Западе прямо говорят, санкции не снимут вне зависимости от того, как решится украинский вопрос», – говорит Август. В этой ситуации люди видят меры поддержки – для бизнеса, социальные – и консолидируются вокруг государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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