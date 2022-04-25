Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 8 мая
Второй тур выборов президента в Южной Осетии пройдет 8 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Эмилию Гагиеву.
Глава ЦИК уточнила, что Верховный суд в своем мотивировочном решении указал, что повторное голосование должно быть назначено в соответствии с п. 2 ст. 10 конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан республики Южная Осетия» – то есть только в воскресенье и не праздничные дни.
«Исходя из этого, большинством голосов было принято решение провести голосование по выборам президента 8 мая 2022 г.», – цитирует ТАСС Гагиеву.
Ранее запланированный на 28 апреля второй тур был отменен по решению Верховного суда после жалобы избирателей. В ЦИК республики поясняли, что избиратели пожаловались на противоречие назначенной даты выборов законодательству, так как нарушаются права граждан, которые проживают за пределами республики.
Первый тур выборов президента Южной Осетии состоялся 10 апреля. По предварительным данным, во второй тур прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9%).