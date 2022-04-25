Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 8 мая

Глава ЦИК уточнила, что Верховный суд в своем мотивировочном решении указал, что повторное голосование должно быть назначено в соответствии с п. 2 ст. 10 конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан республики Южная Осетия» – то есть только в воскресенье и не праздничные дни.