Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность ядерного конфликта из-за ситуации на Украине: все страны мира делают все, чтобы этого не случилось. Об этом Остин заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не верю в это <…> Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку», — ответил министр на вопрос, верит ли он, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный (цитата по ТАСС).
Остин назвал опасными слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности ядерной войны и подчеркнул, что в ней не может быть победителей. Глава Пентагона призвал избегать такой риторики.
Ранее Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенные, их нельзя недооценивать, однако позиция Москвы заключается в ее недопустимости. Президент России Владимир Путин 27 февраля, через три дня после начала боевых действий на Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. До этого, 19 февраля, Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в учениях этих сил. В ходе этих маневров состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.