Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины

«Я не верю в это <…> Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку», — ответил министр на вопрос, верит ли он, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный (цитата по ТАСС).