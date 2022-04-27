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Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность ядерного конфликта из-за ситуации на Украине: все страны мира делают все, чтобы этого не случилось. Об этом Остин заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я не верю в это <…> Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку», — ответил министр на вопрос, верит ли он, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный (цитата по ТАСС).

Остин назвал опасными слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вероятности ядерной войны и подчеркнул, что в ней не может быть победителей. Глава Пентагона призвал избегать такой риторики.

Ранее Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенные, их нельзя недооценивать, однако позиция Москвы заключается в ее недопустимости. Президент России Владимир Путин 27 февраля, через три дня после начала боевых действий на Украине, приказал привести стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. До этого, 19 февраля, Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко принял участие в учениях этих сил. В ходе этих маневров состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных