Захарова заявила о планах Киева манипулировать ситуацией с «Азовсталью»
Власти Украины намерены манипулировать ситуацией с заводом «Азовсталь» в Мариуполе в своих интересах и использовать ее как «козырь в рукаве», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, за время, пока длится ситуация с «Азовсталью», Киев мог дать гарантии, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности, покидая территорию завода, и ориентироваться не только на заявления России. «Но киевский режим дает команду ровно противоположную. Нужно делать все, чтобы иметь вот такой, – как считает, видимо, Зеленский, – козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании вот такую карту, которую можно бесконечно разыгрывать», — заявила она.
По словам Захаровой, украинские власти не хотят, чтобы люди вышли с территории «Азовстали». Они якобы планируют максимально тянуть время, чтобы привлекать к этой ситуации мировое внимание. «Задача киевского режима – максимально сфокусировать внимание международного сообщества, выдавая это за зверства Москвы», — подчеркнула она.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе. 25 апреля Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода.
26 апреля в ходе встречи в Москве генсекретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину создать контактную группу Россия-ООН-Украина по гуманитарным коридорам, а также предложил помощь ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с «Азовстали». Затем официальный представитель генсека Стефан Дюжжарик сообщил, что Путин в принципе согласился со вторым предложением.