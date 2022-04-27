Захарова заявила о планах Киева манипулировать ситуацией с «Азовсталью»

По ее словам, за время, пока длится ситуация с «Азовсталью», Киев мог дать гарантии, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности, покидая территорию завода, и ориентироваться не только на заявления России. «Но киевский режим дает команду ровно противоположную. Нужно делать все, чтобы иметь вот такой, – как считает, видимо, Зеленский, – козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании вот такую карту, которую можно бесконечно разыгрывать», — заявила она.