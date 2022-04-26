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ООН сообщила о согласии Путина на участие организации и МККК в эвакуации с «Азовстали»

Ведомости

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжжарик сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на участие организации и Красного Креста в эвакуации мирных людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. 

«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе», — сообщил Дюжжарик (цитата по «РИА Новости»).

Представитель генсекретаря ООН добавил, что дальше этот вопрос будут обсуждать управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны России. В ходе разговора тет-а-тет Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей из зон конфликта на Украине, в частности, из Мариуполя, рассказал Дюжжарик.

Ранее сегодня в Москве прошла встреча Путина с Гутерришем. В ходе переговоров генсек предложил Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам, чтобы они были «по-настоящему эффективны». По его словам, ООН понимает, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, и готова полностью мобилизовать логистические возможности вместе с Красным Крестом. 

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе. 25 апреля Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных