ООН сообщила о согласии Путина на участие организации и МККК в эвакуации с «Азовстали»
Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжжарик сообщил, что президент России Владимир Путин согласился на участие организации и Красного Креста в эвакуации мирных людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.
«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе», — сообщил Дюжжарик (цитата по «РИА Новости»).
Представитель генсекретаря ООН добавил, что дальше этот вопрос будут обсуждать управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Минобороны России. В ходе разговора тет-а-тет Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей из зон конфликта на Украине, в частности, из Мариуполя, рассказал Дюжжарик.
Ранее сегодня в Москве прошла встреча Путина с Гутерришем. В ходе переговоров генсек предложил Путину создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам, чтобы они были «по-настоящему эффективны». По его словам, ООН понимает, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, и готова полностью мобилизовать логистические возможности вместе с Красным Крестом.
21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе. 25 апреля Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода.