ООН сообщила о согласии Путина на участие организации и МККК в эвакуации с «Азовстали»

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, остатки находившихся в городе украинских частей укрылись на металлургическом комбинате «Азовсталь». Путин заявил, что считает штурм завода нецелесообразным, приказал отменить его и заблокировать промзону. На следующий день в Минобороны заявили о нормализации обстановки в Мариуполе. 25 апреля Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали», отводе подразделений на безопасное расстояние и обеспечении вывода гражданских лиц с территории завода.