Захарова прокомментировала инициативу США о конфискации российских активов

По ее словам, США и Великобритания уже стали недружественными России странами. »Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера ,они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»).