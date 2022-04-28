Захарова прокомментировала инициативу США о конфискации российских активов
Россия ответит на все меры недружественных стран, в том числе на возможную конфискацию активов России в США для предоставления помощи Украине и предложение признать Россию «спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев.Live».
По ее словам, США и Великобритания уже стали недружественными России странами. »Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера ,они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
27 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект, в котором предлагается конфисковывать активы РФ, полученные в результате коррупции или оказания помощи властям России. Далее активы предлагается продавать, а полученные деньги направлять на восстановление Украины, военную и гуманитарную помощь стране.
20 января сенаторы от республиканской партии США подготовили новый пакет санкций против России, в котором предлагается признать страну «спонсором терроризма», сообщала The Washington Post. Согласно законопроекту, Россия объявляется «спонсором терроризма» за поддержку самопровозглашенных республик Донбасса. Помимо этого, «вооруженные формирования», которые действуют на территории Донбасса, также предлагается признать «террористическими организациями».