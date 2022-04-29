Токаев назвал «языковые патрули» в Казахстане «провокацией спецслужб»

После этого заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия требовавших предоставления услуг на казахском языке в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного национализма». Одного из организаторов акций Куата Ахметова задержали и оштрафовали за участие в деятельности «незарегистрированной организации». В конце августа генпрокуратура Казахстана возбудила против него уголовное дело о разжигании национальной розни, после чего Ахметов покинул страну и, по сообщениям его адвокатов, уехал на Украину.