Токаев назвал «языковые патрули» в Казахстане «провокацией спецслужб»
Действия так называемых языковых патрулей в Казахстане, заключавшиеся в «проверке» националистическими активистами русскоязычных граждан страны на знание государственного казахского языка в 2021 г., являются «провокацией по заданию спецслужб». Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.
«Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей – провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями», — сказал Токаев (цитата по inbusiness.kz, не включена в стенограмму мероприятия на сайте администрации главы государства — Акорда). Чьи спецслужбы он имел в виду, Токаев не уточнил.
По словам президента, провокаторы, «где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство» (здесь и далее — цитаты по Акорда).
Он подчеркнул, что Казахстан является многоязычным государством и, хотя государственным языком является казахский и власти должны предпринимать усилия по «укреплению» его статуса, но «не в ущерб другим языкам и гражданам, которые говорят на других языках».
«Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык», — добавил Токаев.
«Языковые патрули» (проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях с требованием говорить только по-казахски) организовали прошлым летом казахские националисты. Записи своих рейдов они выкладывали на Youtube. Рейды прошли в столице — Нур-Султане, а также Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах.
В середине августа на ситуацию обратил внимание глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, правительство страны не осуждало действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывали «понять сложные обстоятельства». Националисту Ахметову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.
После этого заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия требовавших предоставления услуг на казахском языке в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного национализма». Одного из организаторов акций Куата Ахметова задержали и оштрафовали за участие в деятельности «незарегистрированной организации». В конце августа генпрокуратура Казахстана возбудила против него уголовное дело о разжигании национальной розни, после чего Ахметов покинул страну и, по сообщениям его адвокатов, уехал на Украину.