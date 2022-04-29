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Токаев назвал «языковые патрули» в Казахстане «провокацией спецслужб»

Ведомости

Действия так называемых языковых патрулей в Казахстане, заключавшиеся в «проверке» националистическими активистами русскоязычных граждан страны на знание государственного казахского языка в 2021 г., являются «провокацией по заданию спецслужб». Об этом президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Имеющиеся факты дискриминации так называемых языковых патрулей – провокация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями», — сказал Токаев (цитата по inbusiness.kz, не включена в стенограмму мероприятия на сайте администрации главы государства — Акорда). Чьи спецслужбы он имел в виду, Токаев не уточнил.

По словам президента, провокаторы, «где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство» (здесь и далее — цитаты по Акорда).

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Он подчеркнул, что Казахстан является многоязычным государством и, хотя государственным языком является казахский и власти должны предпринимать усилия по «укреплению» его статуса, но «не в ущерб другим языкам и гражданам, которые говорят на других языках».

«Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков. Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны, в основном законе нашего государства, занимает и русский язык», — добавил Токаев.

«Языковые патрули» (проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях с требованием говорить только по-казахски) организовали прошлым летом казахские националисты. Записи своих рейдов они выкладывали на Youtube. Рейды прошли в столице — Нур-Султане, а также Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах.

В середине августа на ситуацию обратил внимание глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, правительство страны не осуждало действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывали «понять сложные обстоятельства». Националисту Ахметову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.

После этого заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия требовавших предоставления услуг на казахском языке в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного национализма». Одного из организаторов акций Куата Ахметова задержали и оштрафовали за участие в деятельности «незарегистрированной организации». В конце августа генпрокуратура Казахстана возбудила против него уголовное дело о разжигании национальной розни, после чего Ахметов покинул страну и, по сообщениям его адвокатов, уехал на Украину.

Ранее по теме: Токаев заявил о недопустимости препятствий к использованию русского языка в Казахстане
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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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